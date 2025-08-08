8月8日 常年期第十八周星期五

圣道明司铎（纪念） 申命纪 4:32-40 圣咏 77[76]:12-13,14-15,16,21 玛窦福音 16:24-28

旧约以色列子民的出谷经验，在圣咏作者心目中，不但是对他们祖先及后裔的祝福，更是上主对祂所拣选的子民的「圣化」工程（咏77:14）。凡蒙祝福与圣化的，都有责任和能力去显示这圣化工程的实效 ─ 遵守祂的法令和诫命，并给后代子孙延续这祝福。

福音挑战人在圣化与俗化的价值中，作出一个明智的抉择，并承担随这选择而来的后果：获得生命或赔上自己的灵魂 ─ 人的作为必要在人子来临时，得到相应的赏报。

以自我为中心的人，最大的挑战与考验，莫过于弃绝自己了。名与利这身外物，尚且难以舍弃，遑论为追随主的原故而丧失自己的性命了。

为达致成圣的境界及获享救恩的福乐，主的要求竟看似难以成就。但今天耶稣的话，包含著并散发著祂的芬芳 ─ 每当我们背起自己的十字架前行时，只不过是在追随著在前方背著更沉重的十字架的主耶稣基督！

主耶稣基督，求祢赐恩，使我们能弃绝自己，专心致志追随祢走成圣之路。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html