8月7日 常年期第十八周星期四

户籍纪 20:1-13 圣咏 95[94]:1-2,6-7,8-9 玛窦福音 16:13-23

在信仰旅程中，随著时间推移，对自己和天主的认识，会变得愈来愈深刻、广阔且真实。像拼图一样，面对生命中的各种零碎经历，不断寻找、挑选、调整，努力拼出符合内心深处的完整图象。这个过程需要时间和耐心，随著一次又一次的尝试，逐渐拼出属于自己的生命画面，也逐渐明白自己是谁、天主是谁，并体会到生命的真正意义。

然而，成长路上非一帆风顺。有时会陷入以偏概全的误区，以为已经了解一切，忽略了整体真相；像盲人摸象，只看到局部，却未能理解全貌。这种局限会产生误解，甚至与他人或天主产生矛盾。这些都是成长的必经之路，提醒我们要保持谦逊、开放的心态，愿意持续探索。

天主是忠诚的，祂含忍慈祥，用尽各种方法给我们显示祂的真理，引领我们走向圆满的生命。「你所体会的，不是天主的事，而是人的事。」祂始终耐心地等待我们探索，不断给我们启示自己，帮助我们逐步认识祂的伟大与慈爱，并学会信靠祂。

主，我要以祢为生命的磐石，求祢成全。

