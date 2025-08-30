8月30日 常年期第二十一周星期六

得撒洛尼前书 4:9-11 圣咏 98[97]:1,7-8,9 玛窦福音 25:14-30

耶稣用比喻描述家主远行，交给三个仆人不同数量的塔冷通。塔冷通是当时最大的币值，相当于一个工人十六年的工资，可见主人对仆人们有一份信任和期望，去处理这么大额的钱财。结果，其中两个仆人用主人所给予的塔冷通，赚了一倍，获得主人的赞赏。剩下的一个仆人，面对巨额财富，却害怕稍有差池，不知怎向主人交待，尤其主人在他眼中，是个刻薄的人。结果，他被「丢在外面的黑暗中」。

塔冷通多时被解读为天主赐给我们的才能。由此可见，天主给予我们的，是多么大的能力，这不只宝贵，还可让我们完成许多大事。不过，天主赐给我们的，又岂止才能？我们的性格、成长环境、时间、际遇等，通通都是可让我们使用的，只是我们有没有多加善用。此外，第三个仆人也看不到主人的慈悲，辜负了主人对他的期望。天主是慈悲的天主，祂愿意我们在祂的慈恩中，欢欣鼓舞，天天愉快，而不是惶恐。

天主，请帮助我们善用祢赐给我们的一切去亲近祢。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html