8月6日 耶稣显圣容庆日

达尼尔先知书 7:9-10,13-14 圣咏 97[96]:1-2,5-6,9 伯多禄后书 1:16-19 路加福音 9:28-36

耶稣的祈祷改变了祂身体的生命。路加记载：「正当他祈祷时，他的面容改变，他的衣服洁白发光」（路9:29）。耶稣不仅面容改变，衣服也改变：洁白发光。衣服是身分的象征，也是身体的延伸。耶稣来，是为「改变我们卑贱的身体，相似他光荣的身体」（斐3:21）。

耶稣的祈祷改变了祂精神的生命。路加记载：梅瑟和厄里亚「出现在光耀中，谈论耶稣的去世，即他在耶路撒冷必要完成的事」（路9:30-31）。耶稣的去世，就是出死入生。死亡和生命，苦难和光荣，是一体两面，密不可分。只有祈祷，才能使人看见两者，才能使人拥抱两者。

耶稣的祈祷改变了祂灵魂的生命。路加记载：「伯多禄和同他在一起的……一醒，就看见他的光耀和在他旁侍立的两个人」（路9:32）。耶稣祈祷时，祂的灵魂穿越时空，遇见梅瑟和厄里亚，并出现在光耀中。灵魂关注的，是永远，不朽。

主耶稣，请教给我们祈祷，使我们遇见祢，和祢促膝长谈。愿我们祈祷中的看见，成为生活中的实践。

内容来源取自《和平月刊》

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