8月29日 圣若翰洗者殉道纪念

耶肋米亚先知书 1:17-19 圣咏 71[70]:1-2,3-4,5-6,15,17 马尔谷福音 6:17-29

一个不服自身利益受先知言论所威胁而怀恨在心的权贵、一个受唆摆而要求处死先知的无知角色、一个本无意杀人，却碍于人情而放弃良知真理的掌权者，构成今天洗者若翰的殉道篇。

耶稣的先驱，洗者若翰鞠躬尽瘁，死而后已。他丝毫没有因可能招致的后果，而逃避来自至高者天主的神圣使命，甚至步上了几乎是历代先知不变的结局 — 致命，亦在所不惜。一心只求能忠诚地使天主的话，在祂的子民中产生效果，迎向继他之后要来的救恩。

若翰尘世生命的衰微，殉道至死，正如他自己所预言的，将造就基督的兴盛 — 人类唯一的终向。这彻底的见证，为我们树立了一个榜样：恒常全心依恃上主的助佑和许诺，竭力履行祂所交托予我们的先知职。世俗的情面、强权，都不能成为我们作见证的顾虑及障碍。

主，我们多时感到难以履行先知的职务，求祢慷慨扶持，以祢的大德能坚强我们，让我们效法洗者若翰，忠诚地为祢的道作前驱。

