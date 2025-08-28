8月28日 常年期第二十一周星期四

圣奥思定主教（圣师）（纪念） 得撒洛尼前书 3:7-13 圣咏 90[89]:3-4,12-13,14,17 玛窦福音 24:42-51

独自一人面对生活挑战，非常困难。与人在爱中合作，会增强我们的力量；与人互相鼓励，也会帮助我们面对困难。保禄明白这一点，相信我们都是一样。能与友好分享生活点滴，是彼此的福气。在爱德、信任和开放中活出的团体精神，滋养我们的灵魂。早期基督徒以为基督很快便会再来。不过，很多新约故事却以「保持醒寤」或「你不知道那日子，也不知道那时辰」作结。我们的期待虽与早期信徒有别，但仍需作好准备，迎接基督随时到来。任何人的生命都可以突然结束，没有人能担保自己长命百岁。只可惜岁月往往悄悄流逝，直到我们意识到原来已经错过了许多让爱和灵性增长的机会。尘世生命并非永恒，我们要抗拒诱惑，不要将责任推迟履行。每一天都是主赐的珍贵礼物，因为每一天都是不可重复的。让我们把每一天都当作是生命中的最后一天 — 不含消极，也不是一种病态，只有喜悦和满足；因为「这是上主所安排的一天，我们应该为此鼓舞喜欢」（咏118:24）。

主啊！感谢祢赐给我的这一天。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html