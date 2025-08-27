8月27日 常年期第二十一周星期三

圣莫尼加（纪念） 得撒洛尼前书 2:9-13 圣咏 139[138]:7-8,9-10,11-12 玛窦福音 23:27-32

耶稣指经师和法利塞人是假善人，他们像刷白的坟墓，外面华丽，里面却满是死者的骨骸和各样的污秽。他们看起来像义人，内里却满是虚伪和不法。为何耶稣说他们是假善人呢？

经师们是研究旧约经典的专家，他们看似懂得很多，却在寻求知识中，为赢得人们对他们的肯定，而忽略了愈显主荣。这也告诫我们，如果只是读圣经而一味判断别人，却不以圣言作为我们成长的一面镜子，我们就如没有生命连接的骨骸和各种污秽。法利塞人以守法自居，却如耶稣所说的，是为了给别人看。这种看似义人的举动，离认识自己，并寻求天主的光荣，愈走愈远。

今天很多人还以守法为傲，却忽略了守法背后的精神 — 爱。在经验天主的爱内懂得感恩，也能够以同理心在陪伴和理解中爱他人。正如圣保禄用言传身教向我们诠释了在谦卑中一切都为光荣天主而作。

主啊！求祢使我认识自己的伪善，能在谦卑中信靠祢生活。

