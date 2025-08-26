8月26日 常年期第二十一周星期二

得撒洛尼前书 2:1-8 圣咏 139[138]:1-3,4-6 玛窦福音 23:23-26

耶稣对经师和法利塞人的严厉指责，推动我们进一步反省基督徒伦理的更深层意义：「捐献十分之一」本来就是法律规定的行动，所以，耶稣没有把它放在一边，反而强调这是「固然该作」；然而，祂又同时要求「法律上最重要的公义、仁慈与信义」也不可忽视；否则，他们就是由「瞎眼的向导」所带领的假善人，不能产生真正的善行效果。

耶稣所论述的伦理指导，虽然不难理解，但对基督徒最大的挑战，就在于如何把具体的伦理行动（捐献十分之一），和他们内心的道德规范和信念（公义、仁慈与信义）融合一致。耶稣没有在福音中进一步提供解说，但祂对假善人的描述（由瞎眼的向导所带领）提醒基督徒，只有当我们愿意打开心灵的眼睛，跟随真正善师的指引，才能达致行动与信念融合的境界。

善师基督，求祢帮助我们全心追随祢，以活出言行一致的基督徒伦理生命。

内容来源取自《和平月刊》

