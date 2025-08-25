8月25日 常年期二十一周星期一

得撒洛尼前书 1:1-5,8-10 圣咏 149:1-2,3-4,5-6,9 玛窦福音 23:13-22

福音选读了耶稣所讲的「七祸哉」的首四哉。经师和法利塞人言行不一，外表光鲜亮丽，内里却十分虚伪。这四哉分别是：障碍别人进入天国，欺负弱小，欺骗天主，立坏榜样。他们本应是最懂得天主法律的人，是把人带向天主的媒介，但却成了活生生的反见证。人生来喜欢「真」，讨厌「假」，因为天主是真、善、美、圣。天主是真源，天主不假，所以祂的子女也不会喜欢「假」。「假」的，就不是祂的子女；既没有价值，也没有光辉，也不会叫人喜乐。

真实的基督徒将人带向天主，怀著天父般的慈心接纳每一个人。形于外的信望爱德行为，比言语更能有效地将天国喜讯广传。

保禄在读经一，除了致候得撒洛尼的信众之外，还因为他们而感谢天主。因为他们不仅有基督徒之名，更有基督徒之实。他们的生活是信望爱三德的活见证。

主，求祢赐给我们恩宠，帮助我们做个「诚于中，形于外」的基督徒，让别人在我们身上看到祢的临在，并将别人带到祢跟前，以光荣祢的圣名。

