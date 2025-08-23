8月23日 常年期第二十周星期六

卢德传 2:1-3,8-11; 4:13-17 圣咏 128[127]:1-2,3,4,5 玛窦福音 23:1-12

一个年轻寡妇，在素不相识的民族中，尾随著收割的人拾麦穗 — 卢德这个凄酸图象，启发了许多作家和艺术家的灵感。流亡生活，难免凄酸、孤寂和失落。但卢德的故事，不仅仅只是一个年轻寡妇的凄酸故事，更是一个信德与忠诚、果敢与关怀、牺牲与赏报，兼且是在死亡阴影下，新生命衍生新希望的故事。

这位少妇彻底体验到了，耶稣在数个世纪以后的教诲：「凡贬抑自己的，必被高举」（玛23:12）。在爱人的崇高情操驱使下，卢德决定离开自己的家园和父母，跟随她的婆母、纳敖米回乡。这是波阿次在文中所赞许的。卢德放弃一切，是为了服侍那位比她年长的妇人。伟大的爱情肯定是谦恭的、不计付出的。卢德这个爱情故事，非常伟大，不容置疑。她被高举成为耶稣的祖先，玛窦记载了她的名字（玛1:5）。她的故事为我们这些以天主的爱为生活原动力的人来说，是个挑战。

天主，愿卢德的爱情故事，激发我们好好地学习去爱，去服侍祢的子民。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

