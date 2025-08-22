8月22日 圣母元后纪念

依撒意亚先知书 9:1-6 圣咏 113[112]:1-2,3-4,5-6,7-8 路加福音 1:26-38

庆祝过圣母蒙召升天之后的第八日，我们庆祝圣母元后。为甚么玛利亚被称为后？耶稣是以色列的君王，也是宇宙的君王 — 玛利亚的王后身分，由此而来。教宗庇护十二世，在Ad Caeli Reginam（圣母元后）通谕中，解释玛利亚何以被称为后：她是天主之母、她在基督的救世工程中，角色是特殊的。从今天的福音，我们可以更清楚地看到玛利亚独一无二的角色。天主派遣天使加俾额尔到玛利亚那里 — 主动方是天主，玛利亚的角色是同天主合作。但玛利亚并非完全被动，她很谦恭地发问了，这让她更深入了解天主对她的渴望。她对天主充满信心，必恭必敬地答说：「看！上主的婢女，愿照你的话成就于我吧！」（路1:38）。玛利亚这样回答，并非因为她已经完全清楚地知道将来要发生的一切，而是因为她完全信任天主。

我们都被邀请去仿效玛利亚：同耶稣倾谈，了解祂对我们的期望；然后再看尽管将来非一目了然，但自己能否像玛利亚，报以同她一样的答复？

主啊！请祢助我这个仆人，能将祢对我的期望，一一实现。

