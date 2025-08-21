8月21日 常年期第二十周星期四

教宗圣比约十世（纪念） 民长纪 11:29-39 圣咏 40[39]:5,7-8,8-9,10 玛窦福音 22:1-14

人人都被邀请进入天主之国，这一点被耶稣再三强调，善人与恶人受到同样待遇。救恩虽向所有人开放，但人们应该愿意，并必须回应那召请；且一旦做出回应，就应始终如一；必须参与基督对抗邪恶的殊死搏斗，以基督的生命去生活。

我们的得救，是赖天主的恩宠；我们参加主的婚宴，是因主的邀请。凭著自己，我们甚么也做不来！然而，人回应天主的恩宠和邀请，在于人自己的行动。当我们被个人利益所占据，或被个人兴趣分散了注意力，而拒绝了天主的邀请，这就是我们因著自我娱乐、自私自利，而远离了爱 — 无论是对天主的爱，还是对人的爱。

面对人们不断的拒绝，天主仍以大爱回应。天主在为我们的「不」而受苦时，祂仍继续一次又一次地采取主动。爱，就是这样，只有这样才能打败邪恶。

我们在洗礼时领受的白袍，就是参加婚宴的礼服。

主啊！我愿持续选择回应祢的邀请，穿著这件衣服，并保持它的纯洁，因为这是我进入婚宴与祢一起庆祝爱的盛宴的决定性步骤。求祢以恩宠扶持我，实现这个心愿。

内容来源取自《和平月刊》

