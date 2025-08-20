8月20日 常年期第二十周星期三

圣伯尔纳铎院长（圣师）（纪念） 民长纪 9:6-15 圣咏 21[20]:2-3,4-5,6-7 玛窦福音 20:1-16

藉著恩宠，最后的要成为最先的；因为傲慢，最先的却要成为最后的。工人因著受雇时间不同，故工作时间有长有短，但都得到相同的工资。耶稣希望门徒们明白，天主的想法与做法，超乎人的理解能力。无论是犹太人或是外邦人，要进入祂的恩许中，全赖祂的恩宠。这说明了天国的两方面：首先是天主愿意召叫每个人都为祂的国度工作；其次是祂要给每个人同样的赏赐，那就是永生。

天主随时召叫每一个人，在任何时刻都召叫；因为祂不想任何人被排除在祂的爱的计划之外。每个人都被召叫，要求去履行自己的本分；每个人也都会得到回报。在天主的国度里，天主所给予的报酬，不在于人工作的数量和质量，而是免费的礼物。上主赐给我们的恩宠，比我们应得的更多。

愿在我们的各团体中，人人能因其所是，而被接纳；愿我们不将任何人排斥在我们的爱之外，并愿我们能够学会宽恕所有人。

主！来祢俯听我们的祈祷。

