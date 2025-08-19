8月19日 常年期第二十周星期二

民长纪 6:11-24 圣咏 85[84]:9,11-12,13-14 玛窦福音 19:23-30

主耶稣提醒门徒，愈多依赖世物，愈难进入天国。天国既然是全能者天主与人相遇的境地，人为了进入这个境界，需要放下自己，把一切交给天主，让祂施恩满全。人要尽力而为的，是相信那位能够成就一切的天主 — 天主是爱，祂爱世人，必会时时眷顾我们，并让我们寻找到祂。所以，并不是因为人是否富有来决定人能否进入天国，而是人是否对所拥有的一切，因为天主的缘故，而愿意取用或放弃。

圣依纳爵在《神操》第23条「基本原理」中，对取舍世物有这样的极则：「地面上的事事物物皆为人而造，为助他获得他受造的目的，人用世物，全看它们是否襄助他，或阻碍他达到他受造的目的」。圣依纳爵邀请我们甘愿为了天主的缘故，放弃自己珍视的世物，甚至是自己的才华，好能有分于天主的国度。

主耶稣，感谢祢在世上时，把祢珍贵的性命，因著对天主父的服从而甘愿交出。求祢赐给我们恩宠，使我们能够时刻备妥追随祢的芳表，甘愿奉上最珍贵的一切。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html