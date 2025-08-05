8月5日 常年期第十八周星期二

户籍纪 12:1-13 圣咏 51[50]:3-4,5-6,6-7,12-13 玛窦福音 14:22-36

耶稣行五饼二鱼的奇迹之前，望天祈祷；之后，祂又「私自上山祈祷去了」（玛14:23）。祂的祈祷，有不同的心情，有不同的意向。玛窦记载：「到了晚上，他独自一人在那里」（玛14:23）。耶稣解说：「我不是独自一个，而是有我，还有派遣我来的父」（若8:16）。

耶稣需要和自己在一起，更需要和父在一起。信心、力量和勇气都来自于身心合一，以及天人合一。

耶稣步行海面，门徒大呼小叫。一旦遇到风雨，他们就惊慌失措，害怕起来。耶稣是与我们同在的天主。耶稣像天主一样，步行海面，并对他们说：「放心！是我。不必害怕！」（玛14:27）。耶稣首先平息的是他们心中的风浪，其次是身边的风浪。

伯多禄尝试著，像耶稣一样，步行海面。一见风势很强，就害怕，开始下沉，大声喊叫：「主，救我吧！」（玛14:30）— 这成了我们的祷词。每当遇到危险时，我们呼求：主，救我吧！

主耶稣，我感谢祢，当我遇到危险，祢陪我走过，化险为夷。请祢增加我的信德吧！

内容来源取自《和平月刊》

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