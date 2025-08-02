8月2日 常年期第十七周星期六

肋未纪 25:1,8-17 圣咏 67[66]:2-3,5,7-8 玛窦福音 14:1-12

在福音的叙事中，洗者若翰以某种游戏的方式被人所害；这样的「结局」确实悲惨，也过于潦草。我可以想像耶稣听说此事后的反应和感受。然而，面对这样的境遇，人们 — 包括当时的耶稣在内 — 似乎并不能做甚么来反击或报复。

在我们生活的社区、社会、世界当中，不幸地，总有人经历著若翰那样的遭遇 — 也许连我们自己都是个同类的受害者。面对世界上的权势和暴力手段，基督福音的光，似乎已经微弱到无法闪烁：包容、仁爱、宽恕、谦卑……。我想，若翰不会以世界的衡量方式来衡量自己的得失；也不会觉得自己是个人生输家或倒霉蛋。我在耶稣的感受中，体会到人的生命 — 我生命的真实意义，真的不是由世界的许多价值所定义或衡量。为了爱他人而给予时，我们就是在活出真正的生命。我们的世界上，有很多自以为掌握别人生命的「黑落德或黑落狄雅」。可是，我们知道，他/她们终将面对自己也无法掌控的结局。

主基督，请给我像若翰那样的精神，在给予和付出当中，积极地活出生命的真实意义。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html