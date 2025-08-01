8月1日 常年期第十七周星期五

圣亚丰索主教（圣师）（纪念） 肋未纪 23:1,4-11,15-16,27,34-37 圣咏 81[80]:3-4,5-6,10-11 玛窦福音 13:54-58

耶稣有很多超出常人的展现，而且（用我们现在的语言）有一定的「流量」或「人气」— 祂家乡的人难道不该以耶稣为荣吗？怎么会产生反感呢？我意识到，原来我是以信仰并跟随耶稣，有渴望和善意去聆听祂，甚至以欣赏的角度去看祂。若那些很熟悉祂的出身和家底的人，不愿意暂时把对祂固有的印象和期待，放在一边时，他们真的会对耶稣产生反感 — 不一定是严格意义上的嫉妒，或许更多的是激起了他们内在对自己生命的灰暗和不满。他们最终没有表现出哪怕只是一丁点的善意和开放态度；他们把自己的生命，封锁在一个静止的衡量标准中，也以此看待及评断他人。封闭的生命，也就拒绝了来自平凡生命的荣耀真理 — 纳匝肋人耶稣。如此，我能理解，不是耶稣在家乡没有多行神迹（爱的、带来生命和救赎的行为），不是耶稣对他们有偏见，或是要「报复」他们，而是他们选择不信。我也被邀请，去反思自己是否也像耶稣的家乡人那样。

主基督，请赐我谦卑的开放态度，在身边看到祢平凡中的荣耀。

内容来源取自《和平月刊》

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