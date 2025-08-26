法尔塔斯神父在里米尼大会：加沙处境惨绝人寰

守护圣地的方济各会士法尔塔斯神父出席里米尼各民族友谊大会，为生活在以色列和哈玛斯冲突下的百姓发声，呼吁终止暴力和严峻的人道处境。

（梵蒂冈新闻网）守护圣地的方济各会士法尔塔斯（Ibrahim Faltas）神父恳求众人聆听教宗的呼吁，因为在加沙有为数众多的百姓深受其害。法尔塔斯神父向本新闻网表示：「为这局势付出代价的是变成孤儿的孩童、妇女、残疾人和老人。」

这位神父高声疾呼，「这场战争不可再继续下去！我要求国际社会为这惨绝人寰的处境找出符合人性的解决方案。百姓已经如此生活两年之久，人们确实因饥饿、口渴和炎热而失去生命」。

提到教宗良十四世所发起的守斋与祈祷倡议，法尔塔斯神父指出，人人都响应教宗的呼吁，「穆斯林、基督徒、犹太教徒都守斋禁食，为和平祈祷」。「我再次恳请世界上有权势的人要找出解决方法、采取行动。目前人道救援物资依然很难进入，很难让人们出来，很难做任何事。现在到了世界上所有有权势的人都应该想办法解决问题的时候，无论是以色列人还是巴勒斯坦人，大家都饱受煎熬70多年了。够了！不要再继续下去！」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html