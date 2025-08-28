巴尔多禄茂：我们要共同见证，没有正义就没有和平

君士坦丁堡大公宗主教接受圣座媒体采访：“在乌克兰，兄弟相残的战争，对整个基督宗教，尤其对东正教而言，是一大丑闻。”

（梵蒂冈新闻网）“作为基督徒，我们需要团结一致发出我们的声音，正如我们的兄弟们所做的那样”，而且“我们还必须展现出对正义的坚定追求，因为没有正义就不会有和平。”君士坦丁堡大公宗主教巴尔多禄茂在里米尼大会上发言，参加一场关于尼西亚大公会议的讨论。8月26日他在接受圣座媒体采访时，谈到基督徒共同庆祝复活节的日期，以及他们在饱受战争蹂躏的世界中的见证。他忆及方济各教宗，并提到教宗良十四世，强调新任罗马主教的首次出访将是前往土耳其，庆祝尼西亚大公会议的周年纪念。

我们正值伟大的尼西亚大公会议1700周年，这对于所有基督徒的历史和教会合一具有根本性的意义。今天，这次大公会议对我们传递了怎样的讯息？

尼西亚大公会议是整个基督宗教历史上的一块里程碑。按照基督的许诺，圣神曾经说话，并且继续在人的历史中运行。尼西亚的圣教父们，坚守《圣经》的核心宣讲（kerygma），明确了教会自三世纪以来通过洗礼标记所宣讲的内容，并将其编纂为教规。

这次大公会议提醒当今各教会的基督徒：基督确是真正的“圣言”（Logos），祂成了血肉，出自光明的光明，出自真天主的真天主，与圣父同性同体(Homoousios)，倘若耶稣基督不是与圣神同为三位一体、同质而不可分割的天主，那基督信仰的历史就只是一门高尚的伦理哲学，而不是救恩的历史。由此决定了我们当下及未来的一切行动。

在尼西亚大公会议上曾就复活节日期进行讨论并试图达成共识。可是，经过了数百年，为何基督徒仍无法在同一天、同一个主日共同庆祝？

在尼西亚会议上，人们决定在当时已知世界的每个角落，于同一天见证基督的复活。遗憾的是，各种历史因素导致会议决议未能得到贯彻。我们无权评判历史，但今日我们仍深知：要成为可信的基督徒，就必须在同一天庆祝救主的复活。我们与已故的方济各教宗一起设立了一个委员会来研究这个问题。我们开启了对话。然而，各个教会之间确实存在不同的敏感度，因此我们的责任也是要避免新的分裂。对东正教而言，只有另一次普世大公会议才能修改先前普世大公会议的决定。然而，我们都愿意聆听圣神的指引，我们深信，今年圣神已经向我们显示：统一复活节日期具有极其重要的意义。

事实上，今年所有基督徒都能在同一天庆祝复活节。而且复活节当天，正是方济各教宗最后一次公开露面、与信友最后一次拥抱。您对方济各教宗有什么回忆？您认为他对大公对话有何贡献？

已故的方济各教宗，不仅如他自称的那样是罗马的主教。他更是一位与我们心意相通的兄弟，我们共同关注当代人类面临的重大问题，并怀有对基督世界合一的深切热忱。自他当选之日，我们内心便涌动著亲临就职典礼的渴望。这在历史上是第一次有一位大公宗主教出席。我们共同为民族间的和平、各大信仰间的对话、宗教间交流、共同正义、自然环境以及世界底层民众而奋斗。我们多次会晤，每次相见都如同兄弟间的深情相会。上主必将因他以生命和行动所作的见证而赏报他。愿他安息。

从今年5月8日起，我们迎来了一位新教宗，良十四世……

我已经与他见过两次面……

事实上，我正想请问：您与新教宗的首次会晤如何？在他作为罗马主教、教会牧人的使命初期，哪一点最令您印象深刻？

我们对新任教宗的形象印象极为深刻。虽然他的行事方式与方济各教宗有所不同，但他从一开始就明确表明：他坚定地愿意延续前任的脚步。我们也与他感受到强烈的共鸣，并且尤其欣喜的是，他的首次国际访问将前往大公宗主教区，即我们这里的土耳其，以及尼西亚。届时我们将共同见证我们坚定不移的信念：继续推动大公对话，并在全球挑战面前共同承担我们教会的使命。我们满怀期待地等候他的到来。

世界正遭受战争的蹂躏。乌克兰的冲突令教会也深受创伤。加沙地带正上演著饥荒悲剧。还有其他未被提及的战争。我们能做些什么来促进兄弟情谊与和平的文化？

遗憾的是，当今世界有太多战争，往往远离国际主流媒体的关注。而乌克兰是一场兄弟相残的战争，对整个基督宗教，尤其对东正教而言，是一大丑闻。还有加沙及整个中东地区，在那里，一些与当地民众真正需求无关的外部利益，非但没有推动公正和平的进程，反而延续著这场残酷无情的战争。作为基督徒，我们必须团结一致发出声音，正如我们的兄弟——耶路撒冷希腊礼东正教宗主教狄奥斐洛（Teofilo）与拉丁礼宗主教皮扎巴拉（Pizzaballa）枢机所做的那样。我们还必须坚定地追求正义，因为没有正义就不会有和平。但作为基督徒，我们还拥有一件无坚不摧的武器——祈祷。这一点我们永远不能忘记。

