罗马教区老少同行，一起参加露德圣母朝圣活动

8月28日，150名16岁至28岁青年将乘游览车前往露德圣母朝圣地朝圣。29日，其他年龄较长的教友将与雷纳枢机一起搭机前往朝圣地。这个有600人的朝圣团将一起参加共同活动。

（梵蒂冈新闻网）150位16岁至28岁的青年通过罗马教区青年牧灵办公室，报名参加由罗马朝圣局筹办的朝圣活动，与其他年龄较长的教友一起前往法国露德圣母朝圣地。这种通过教区青年牧灵办公室报名的混龄朝圣团，在传统朝圣活动中尚属首次。这些青年将于8月28日乘游览车前往朝圣地，并于9月2日返回罗马。此外，年龄较长的朝圣者将于8月29日搭机前往该朝圣地，并在此停留至9月1日。

这600位朝圣者将由教宗罗马教区代理主教雷纳枢机陪同。与他们一起的还有罗马朝圣局主任纳扎罗（Rebecca Nazzaro）修女，她对年轻人参加这项朝圣活动感到惊讶。修女在罗马主教公署的一份声明中说，“年轻一代的响应非常热烈，致使我们不得不截止报名”。“能与整个团体一起祈祷，真的是太美好了；大家将一起参加很多活动，有些活动则是分年龄段进行”。纳扎罗修女接著指出，“苦路默想由青年撰写，他们也准备了整个朝圣团的最后庆祝活动”。

鉴于这种混合形式，即青年与年龄较长者一起朝圣取得的成功，罗马朝圣局正在考虑在其他朝圣活动中也采用这种形式。

本次朝圣活动节目非常丰富，有拜苦路、要理讲授、国际性弥撒、到圣女伯尔纳德生活过的地方参观、诵念玫瑰经和烛光游行，以及8月31日主日由青年带领的庆祝活动。8月30日，意大利主教团的TV2000电视台将直播诵念玫瑰经活动。

