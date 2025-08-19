国际明爱会呼吁：保护人道救援工作者

在世界人道主义日前夕，国际明爱会向殉职的人道救援人员致敬，并呼吁保护正在从事援助工作的人。

（梵蒂冈新闻网）只是在2024年，就有超过380名人道救援人员在20个国家执勤时遇害身亡。这趋势到了2025年没有缓和的迹象，仅仅是今年1月至5月，就有至少128名人道工作者在17个危机地区因公殉职。为此，在世界人道主义日前夕，国际明爱会呼吁要纪念殉职的人道救援人员，并敦促各国政府在平民和人道工作者遇袭事件方面，打击逍遥法外的现象。

各宗教为和平而努力

国际明爱会作为天主教会在世界各地的人道救援组织，努力传扬宗教领袖和信众为加沙、苏丹、南苏丹、乌克兰、缅甸和其它冲突地区发出的和平呼声，邀请当权者终止冲突，并承认每个人生命固有的尊严和价值。国际明爱会在超过162个国家和地区服务，深知冲突地区第一线救援人员所面临的各种危险。地方教会始终临在于南苏丹、哥伦比亚、刚果民主共和国等地，即使其它组织的人道工作者在不可抗拒的因素下而必须撤离时，教会依然留在那里为百姓提供援助和保护。

行动的呼召

国际明爱会秘书长达顿（Alistair Dutton）表示，「通过新闻和社交媒体，全球舆论正在关注加沙、苏丹、乌克兰和其它地方的平民和人道工作者的恐怖遭遇」。「明爱会工作人员在冲突第一线服务，对他们来说，这是他们工作的日常现况」。因此，国际明爱会呼吁，在8月19日世界人道主义日，请每个人花点时间反思，自己和自己的政府可以采取什么行动来帮助那些在战争地区救援百姓的人，并终止针对平民的暴力。达顿说：「如果没有实际行动和具体责任，残暴行径会继续下去。」

遵守国际人道主义法

在世界人道主义日之际，国际明爱会迫切呼求为人道工作者和民众提供更多保护，并要在政治方面促进国际人道主义法。对此，国际明爱会引用教宗良十四世日前接见援助东方教会善会成员的讲话，重申「看到国际法和人道主义法似乎不再具有约束力，令人深感不安」。

