达尼拉修女：尽管疾病缠身，但不可浪费恩宠

教书、结婚、生子。这是在罗马土生土长的达尼拉对未来的期待。然而，加尔默罗会的灵修和12年前患上的多发性硬化症，使她的生活完全改变了。

（梵蒂冈新闻网）在举行禧年病患庆典期间，达尼拉（Daniela Solustri）修女讲述了她自己的故事，以此激励人们尽管在困境下，仍要以积极的态度对待人生。修女也写了一本书，名为《停下来吧！》，敦促人们“不要总是哭泣，也不要浪费时间”。

那是 2000 年，圣若望保禄二世宣布的大禧年，基督信仰正以其脆弱的力量进入新的千禧年。当数以百万计的朝圣者涌入梵蒂冈、跨越圣门之际，达尼拉‧索鲁斯特里（Daniela Solustri）则离开罗马，跨入位于维泰尔博省苏特里 （Sutri）的圣母始胎隐修院的门槛。29 岁时，她回应了上主的召叫，进入加尔默罗会。

阻力

然而，为走到这一步，需要回到几年前。达尼拉毕业于文学系，已经订婚并决定结婚，但在某一时刻，这个许多年轻人都会依循传统将要讲述的故事却戛然而止。“起初我感到这是一场戏剧，后来我意识到上主其实是要告诉我一些重大的事”。达尼拉得到神师的帮助，开始聆听，但也有抗拒，随后她开始明白她的未来将托付于天主。她告诉梵蒂冈媒体：“不是我们在选择，而是我们被选择。天主在某个时刻向人揭示他应走哪条路，才能爱得更多，将自己最好的贡献出来。圣召，任何一种圣召，都成了天主使用的策略，让我们认识祂、爱祂，将祂带给别人。”

时间流逝和放慢脚步

达尼拉修女找到了自己的路， 2019 年转到格罗塞托省的加尔默罗会院。那时，她已经发现自己患有多发性硬化症。她讲述说：“在隐修院的生活中，我受到鼓励去欣赏细微的小事，在疾病中，这方面肯定更有所加强，我学会用另一种方式来衡量时间，因为我的时间一方面因疾病的恶化而显得很快就过去，另一方面因为我行动不便，时间变得很慢。以前能从容地应付一些日常事务，现在则需要更多的时间。这也让我学习要有更大的耐心，并经常需要重新安排我一天的作息，使之成为有品质的时间，不虚度时光。”

生命需要活出来

这段必须经历及折磨人的时间却成了一段圆满实现的过程，达尼拉修女在这段时间里透过制作圣像和复活蜡烛，投身于艺术、新闻活动以及在教区的社会传播办公室的工作。她还写了一本书，名为《停下来吧！》（Adesso basta）。

她说：“我对这本书并没有很大期待，它却是解读自己生命的一把新钥匙。我们的生命可以被视为一连串有待解决的问题，也可以成为一连串的生活机遇，能发现一些新的事物，一些继续赋予生命的事物，尽管表面看上去生命似乎被夺走。我常说，即使在我所经历的沮丧情况下，我仍然感到在我身上有强大的生命，这具有积极意义。因此，也许我能透过这些话鼓励一些人以这种方式生活，不断地去冒险，因为总会有美好的事物需要去体验。为什么不把握时机呢？为什么要放过呢？”

以《停下来吧！》这句话作为达尼拉修女的书名绝非偶然，它不仅是一个命令，就像母亲命令孩子那样，要他们停下一些不应该做的事，对达尼拉修女来说，它更是“鼓励人不要唉声叹气，能够对自己说：不要浪费时间了，不要浪费恩宠了，有一种生活有待活出来”。

皈依的恩宠

人们经常以肤浅和回避的眼光看待患病的世界，在专为病患举行的禧年庆典中，达尼拉修女的见证有如流动的活水。她说：“我对这个禧年的希望，就是我的皈依和能够懂得宽恕。这种能力我们永远都学不完，我们在这方面必须不断成长。在我们决定要这么做的时候，诱惑和灰心就会来到，我相信这个圣年所带来的恩宠，因此我尽力越来越注意内心最微小的冲动，以便认识那些隐藏的角落，甚至那些我无法接受的脆弱，并将它们交给上主，让祂在我们身上工作。在所有的路径中，这是最安全的道路。”

