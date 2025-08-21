意大利主教团参与8月22日为和平守斋及祈祷日

意大利主教团主席祖皮枢机在一份公告中表示，主教团响应教宗的邀请，于8月22日为和平祈祷、守斋。

（梵蒂冈新闻网）意大利教会响应教宗良十四世8月20日在周三公开接见活动结束时发出的邀请，将于8月22日进行为期一天的守斋和祈祷。教宗吁请大家在守斋时恳求上主“赐予我们和平与正义，为那些因当前武装冲突而受苦的人擦干眼泪”。

教宗鼓励各教会团体为我们的世界恳求修和的恩典。他指出，由于“在圣地、乌克兰和世界许多其他地方的战争”，我们的世界持续深受其害。

意大利主教团主席、博洛尼亚总主教祖皮枢机在该国主教团的一份公告中表示，意大利主教团响应“圣父教宗的迫切呼吁”。枢机指出，“暴力、仇恨和死亡情况持续不断，为此我们加倍祈祷，祈求没有武装并解除武装的和平，恳求圣母玛利亚、和平之后使每个民族远离战争的恐怖，启发那些在政治和外交方面负有责任的人的意志”。

祖皮枢机提到教宗良十四世6月17日接见意大利主教团成员时的讲话，“和平并非精神上的乌托邦，而是一条谦卑之路，由日常举动所构成，交织著忍耐与勇气、聆听与行动。为了和平，我们今天比以往任何时候都更需要谨慎小心、发挥创意”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html