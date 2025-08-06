教宗将于9月19日为罗马教区开启牧灵年

教宗罗马教区代理主教雷纳枢机发表牧函，回顾刚结束的青年禧年庆典，并宣布教宗将于9月19日为罗马教区开启牧灵年。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世将于9月19日周五下午在拉特朗圣若望大殿为罗马教区开启牧灵年。教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldassare Reina）枢机8月4日发布一封牧函，宣布了这个消息。同时，雷纳枢机以主教咨议会的名义向所有参与禧年青年庆典筹备工作的人表达了感激之情。

谈到教宗9月19日要亲自为罗马教区开启牧灵年一事，枢机指出，这是为了「在盛大的教区大会内勾勒出我们教会的旅途」。「我渴望分享这份喜悦之情，以便从现在起就能藉著祈祷滋养喜乐。」

关于刚结束的禧年青年庆典，雷纳枢机表示，圣座福音传播部把接待朝圣青年的任务托付给了罗马教区。后者立刻积极投入工作，在每个层面都尽心竭力地安排，做好准备，「使服务配得上我们所体验到的美好」。

枢机坦言，「在最后这几周，不乏意外情况或困难」。整个筹备架构「非常复杂，我们知道，有些事情难以尽善尽美」。为此，雷纳枢机甚至说，如果教区当下未能及时处理问题，还请大家见谅。与此同时，雷纳枢机也为这次禧年庆典的圆满成功深表欣喜。

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