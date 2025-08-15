圣母升天瞻礼，请和平之后为我们求恩

（梵蒂冈新闻网）今年8月14日、圣母升天节前夕，在国际女修会总会长联合会的倡导下，世界各地教友为和平进行了祈祷和守斋。修女们号召大家与圣母玛利亚、希望之母在一起，在祈祷内团结一心。

她们在倡议中提出三项具体行动：第一是在当前的战争和危机下，同心合意祈祷，省思天主圣言；第二是要为正义与和解发声，敦促民政当局和信徒选择走和平的道路，解除武装，并且保护人权；第三是要采取具体的关怀行动，接待受苦的人，为他们提供人道援助。修女们之所以选择以14日作为祈祷和守斋日，正是为了恳求天主之母、和平之后的转祷，将自己、将世人，特别是生活困苦的人托付于她。

在和平之后圣母态像前念经

和平之后是先教宗方济各时常呼求的圣母名号。在新冠疫情结束后，方济各两度在罗马市中心圣母大殿的和平之后圣母态像前，带领信众诵念《玫瑰经》，为和平恳切祈祷。这尊态像于1918年在本笃十五世教宗的授意下安置于此，以求第一次世界大战结束。依循传统，信友们会将写著祈祷意向的小纸条放在圣母像前。今天贝尔格里奥教宗长眠的地点，正是在这尊和平之后圣母态像旁边。

说到在疫情结束后的「和平玫瑰经」祈祷活动，第一次是在乌克兰刚陷入战争时举行的。2022年2月，武器的喧嚣声在乌克兰的国土上响起，那一年的5月底、圣母月结束当天，方济各教宗率领一众信友来到和平之后圣母态像前。他祈祷说：「今晚，在特别奉献于妳的月份结束之际，我们再次来到妳、和平之后前，恳求妳：愿和平的鸿恩沛降、战争尽快终止。战争数十年来已蔓延到世界许多地方，今天也侵袭欧洲大陆。」

教宗渴望以这次祈祷聚会作为世界希望的标记。世人因乌克兰冲突而受苦，因许多硝烟未灭的战场上的暴力而深受重伤。教宗深知，「和平既不会只是谈判的结论，也不会光是政治协议的成果。和平尤其是圣神的逾越之恩」。

此前，教宗已于同一年3月25日将陷入战事的国家献给了圣母无玷圣心，并恳求「人心皈依的鸿恩」。而在和平之后圣母态像前，教宗再次祈求说：「我们确信，藉著祈祷、守斋、施舍的武器，并藉著妳的恩宠之恩，将能改变人心和全世界的命运。今天我们举心转向妳、和平之后：求妳在妳圣子面前为我们转求，使充满暴力和复仇的心灵修和，调正在轻松致富的欲望下变得盲目的思想。愿妳持久的和平在普世大地为王。」

神长们为和平公念玫瑰经

2024年10月，在教会庆祝玫瑰圣母月的时候，世界主教会议在梵蒂冈如火如荼地举行。这次跟著方济各教宗来到圣母大殿内为和平公念《玫瑰经》的，是参加世界主教会议的与会神长们。

2022年为和平诵念《玫瑰经》时，众人面向大殿内中央祭台左侧的和平之后圣母态像。到了2024年，参礼者们则是面向中央祭台，左侧是和平之后圣母态像。教宗依然高呼圣母的名号，说：「哦，和平之后，求妳转化那些煽动仇恨者的心灵，压制那些制造死亡的武器噪音，熄灭人心中潜藏的暴力，并在治理国家的人的行动中启发和平的计划。」

圣母，「妳随时准备接纳我们的痛苦，求妳在这个被不义压迫、被战争蹂躏的时代来救助我们，抚慰那些因失去至亲、子女而痛哭的受苦者，擦去他们脸上的泪水。求妳唤醒我们，使我们从遮蔽我们道路的昏睡中醒来，解除我们心中的暴力武器」。

「请为我们处于危险中的世界转祷，使它能守护生命，摒弃战争，关怀受苦的人、贫穷的人、手无寸铁的人、生病的人和受苦的人，保护我们的共同家园。求妳解开自私的结，驱散邪恶的乌云。赐予我们这些子女妳母亲的抚慰，使我们对新人类的来临怀有希望。」

愿世人终能和解

同样是在2024年，圣母升天节当天，时任圣地守护人巴顿神父在耶路撒冷橄榄山上的圣殿主持弥撒，强调圣母玛利亚预示了一个和平共处的新世界。他指出，圣母玛利亚荣召升天，预示了天主渴望实现的新世界：在那里，弱小者得以和平共处，人质和俘虏能够回到家人的身边；在那里，没有人会遭受不义和饥饿，大地不再是争论的对象和交战的地方，而是被当成一个要善待、要照顾的恩典。在圣地陷入战争的时刻，圣地守护人自然而然地转向和平之后圣母玛利亚，恳求人类最终能够和解。

在圣母升天节这天，我们恭读《默示录》中关于身披太阳、脚踏月亮的女人的经文。经上说，这个女人要分娩时，一条龙在女人前，打算吞下她生的孩子，于是女人逃到旷野，到天主为她准备好的地方去生产。

圣地守护人巴顿神父对此解释道：这段经文中的女人代表了教会和童贞荣福玛利亚，而这条龙则是恶魔的形象。女人和恶龙之间的搏斗意味著魔鬼不断阻挠天主所愿的新世界的来临、新人类的诞生。将要诞生的新人类不再受到「暴力、战争、市场、文化殖民」的束缚，不再被当成商品看待。

在肉身与灵魂一起荣召升天的圣母身上，我们也看到我们最终的命运。我们的归宿不是被拽进深渊、被卷入冲突，而是要被提升上天，去面见天主，进入天上的耶路撒冷，在那里各民族、各语言、各文化都有一席之地。

在圣母升天瞻礼恳求平安之恩

在我们欢庆童贞荣福玛利亚荣召升天的日子，我们要记得呼求和平之后的护佑。愿我们人人心中得享平安、世人终于获得期盼已久的和平。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html