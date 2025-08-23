援助苦难教会组织：宗教迫害在全球兴起，对各信仰构成威胁

援助苦难教会组织指出，对宗教自由的侵犯持续在全球兴起，对“数亿人口”造成影响，而且对一个宗教团体的威胁难免会危及其它宗教团体。

（梵蒂冈新闻网）8月22日是联合国订定的“基于宗教或信仰的暴力行为受害者国际纪念日”。在此机会上，援助苦难教会组织（ACN）指出，对宗教自由的侵犯持续在全球兴起。

根据《亚洲天主教徒之光新闻网》报导，援助苦难教会组织负责编撰《世界宗教自由报告》的彼得罗西洛（Marta Petrosillo）女士表示，“这是全世界数亿人口的现实处境”。因此，人们应当关注这类型的受害者，提高民众的意识，“因为对宗教自由的侵犯影响到很多人，并且制造苦难”；与此同时，也存在著“忽视这个现象的趋势”。彼得罗西洛女士强调，“如果一个团体的宗教自由遭到否定，其他团体的宗教自由早晚也会被否定”。

全球趋势

援助苦难教会组织自1999年起，每两年发表一份有关宗教自由的报告。彼得罗西洛女士指出，从那时起，情况就每况愈下。

这位编辑负责人点出迫害的三大形式：国家主导的镇压、极端份子的暴行，以及涉及种族和宗教的民族主义。举例来说，最近几十年来，非洲的情况急转直下，宗教极端主义蔓延，助长更多攻击行为。涉及种族和宗教的民族主义也在亚洲兴起，中东当前局势不稳定，以及在拉丁美洲侵犯宗教自由的案件也有所增加。

希望与关切

虽然前景黯淡无光，彼得罗西洛女士仍期盼公民社会与政府能提高意识，遏止对宗教自由的侵犯。同时，她也关切“某些信仰团体遭到多次袭击、圣堂被故意破坏，以及由于加沙战争而增加的反犹太和反伊斯兰事件”。

此外，彼得罗西洛女士也提到宗教被极力排除在公共领域外的现象，其中包括方济各教宗所说的“政治迫害”。在医疗卫生领域，良心权利也受到威胁。

呼吁采取行动

彼得罗西洛女士强调，务必与那些基于信仰而遭受暴力的人团结一心，他们很多人害怕被遗忘。

这位编辑负责人最后鼓励众人要在各层级增进认识、祈祷，提供物质援助，并为此发声，“因为宗教自由是一项人权，也是一项共同的责任”。这项重要的人权能否确实在各地都平等得到保障，则取决于我们的努力。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html