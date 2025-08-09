青年需要被聆听：透过沟通让梦想成真

2025禧年：希望的朝圣者-第15集

（梵蒂冈新闻网）“网路世界可以通过演算法，知道你买什么、喜欢吃什么，甚至告诉你要交哪些朋友，但它不认识你。耶稣却知道你是谁。在网路世界里，流量代表一切，但我们身为天主教徒的青年，天主代表一切。我们可以跟著耶稣走入这个网路世界。这个世界虽然可以造成挑战和诱惑，但我们依靠耶稣，这些诱惑在耶稣面前都是最小的事情，因为耶稣比诱惑更强而有力。”

“使用这个时代的方法去解决问题，这可能不是过去的经验，但我相信在沟通的过程中可以让梦想成真。这梦想不是天马行空，有长辈的经验，然后有年轻人对这个时代的一些技巧、知识、工具的认识，能作出很美好的福传工作。”

以上是台湾青年张奥翔Oscar先生和张若荞Lucia小姐向《梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网》表达的心声。他们于上个星期在罗马参加了数字领域传教员和天主教网红的禧年庆典，以及青年的禧年庆典。在访谈中，他们分享了自己透过网络平台传福音的工作、过圣门时的感想、网路世界的恩宠与挑战，以及对教会的期待。

希望的朝圣者 15

