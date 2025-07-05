美国主教团对“大而美法案”的通过深表关切

在美国国会通过“大而美法案”后，美国主教团主席就法案对贫困和脆弱群体的影响表达了严重关切。

（梵蒂冈新闻网）美国国会最终通过了“大而美法案”，美国主教团主席布罗利奥（Timothy Broglio）总主教对此表达了深切关注，他形容该法案将对社会中最弱势的群体带来有害影响。

这项涵盖面广泛的立法经过数周磋商后获得通过，投票结果呈现出鲜明的党派分化。该法案旨对下一财政年度的联邦预算进行全面改革。支持者宣称，这是一项促进经济增长和改善官僚低效问题的综合性措施，法案包括重大税收调整、社会福利制度改革，以及联邦拨款优先事项的调整。支持该法案的议员表示，法案将通过放宽管制、扩大投资激励来优化政府支出、促进就业增长。

而天主教会的领袖们则对法案最终版本中的一些关键条款可能带来的后果表示担忧。法案通过后不久，在一份简短的声明中，布罗利奥总主教对法案中的重大调整表示遗憾，他认为这些变动削弱了捍卫人性尊严和促进公益的努力。

加剧不平等，危害受造界

布罗利奥总主教在他的声明中表示，“我和我的主教兄弟们一贯且一致地敦促立法者，动用预算调和程序帮助有需要的家庭，并对法案中伤害贫困和弱势群体利益的部分做出调整。”

总主教特别指出“对医疗保健和食品援助的不可理喻的削减，加剧不平等的税收减免政策，对家庭和儿童不利的移民条款，以及对守护受造界项目投入的削减。”

该法案早期版本中一些受到主教们欢迎的条款，在国会通过的最终版本中被大幅削减或删除。据美国主教团称，关于对联邦资金流向如美国计划生育协会等机构的限制，被缩短为一年；而最初承诺为家长提供更多的教育选择权的条款被大幅删减；就限制联邦拨款用于性别转换医疗程序的内容，则在最终文本中完全被删除。

现实后果

布罗利奥总主教警告这些决策将导致现实生活中的后果：“一旦这些条款生效，人们将会失去医疗保障，并为购买日用品发愁，家庭成员也被迫分开，而脆弱社区将无力应对污染和极端天气带来的环境影响。”

他强调：“必须有所行动，以避免这些灾难性的后果。”

最后，总主教呼吁天主教徒以及所有怀有良知的人们加强努力，帮助那些如今深陷危机之中的人们。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html