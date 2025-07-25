倾听苦难和果酱罐的喜乐

40多年来，莫尼加修女一直与布里吉达修女会的修女们在瑞典瓦斯泰纳生活，这个天主教修女会有著悠久的历史和北欧的根源。在与修女的谈话中，她讲述了她人生第二阶段的使命、通往隐修院的不寻常之路，以及瑞典足球守门员如何改变了她的生命。

马里奥·加尔加诺（Mario Galgano）--斯瓦泰纳（瑞典）

“我叫莫尼加（Monica）。你们可能很快就会发现我是德国人。”与这位70岁修女的谈话就这样开始了。她生活在瑞典，准确地说，在瓦斯泰纳的布里吉达隐修院生活了40多年，那里是瓦特恩湖畔的一个小镇。她与来自瑞典、德国、芬兰和荷兰的七位修女一起在此生活。

隐修院的现状反映了教会圣召的变化。莫尼加修女说，“我们的一位初学生比我还大”。现今，隐修院不再是一个为青年女学生的地方，而是女性在她们人生第二阶段时常寻找的空间。“这或许是女性的第二职业”。修女讲述到，团体的组成反映了一种演变：第一次瑞典修女占多数。最初情况不是这样的。

布里吉达修女会由瑞典圣女布里吉达于14世纪创立。从神学的角度来说，该修会的生活基于三个要素：奥斯定会规、圣布里吉达会宪，以及为回应时代变化所修改的会宪。莫尼加修女指出，修会的灵修精神清楚地呈现出来：“基督的苦难对我们至关重要。” 以圣母玛利亚的默观为日常祈祷的架构。修女们以玛利亚的默观的视野凝视耶稣的一生，一周中的每一天都有不同的主题，从天使到三位一体。

圣布里吉达的中心会院是男女隐修会士一起工作。在过去，男女隐修会士有各自独立的会院，但生活于同一神恩的灵修生活。在瓦斯泰纳隐修院的圣堂中，男女隐修会士在两个不同的区域祈祷念大日课，但在圣堂中共同参与礼仪圣事。

另一个重要方面是牧灵服务：聆听、祈祷和交谈。莫尼加修女接著说，“我们收到很多的祈祷意向，也有人来与我们倾述心声”。默默的见证很有效。我们也会做具体实际的工作：“今天，我们把将近4000个果酱罐子装在纸箱里，我喜欢做这样的工作”。

喜乐是布里吉达修女会灵修精神的第五个特质。莫尼加修女谈到她在修会客房部的工作。她的工作是从清洁浴室开始的，并逐渐成为她喜欢做的一个工作。

是何原因促使这位来自德国威斯特法伦地区科斯费尔德的女子，来到瑞典的隐修院呢？让人意想不到尽然是普通的足球。在1974年世界杯期间，这位德国女子被瑞典守门员赫尔斯特伦（Ronnie Hellström）所吸引，她开玩笑地说，“我爱上他了”。从那时起，她对瑞典的迷恋与日俱增。她说：“我继续学习历史，并专注于北欧的历史，通过我父母的一位大学朋友，当时他是瑞典的天主教主教，我来到瓦斯泰纳学习语言。我在这里遇到一些年轻的天主教徒，他们以令人信服和审慎的态度向我分享他们的信仰。这深深触动了我的心灵，并让我重拾信仰”。

多年后，在这位德籍修女莫尼加的银庆纪念日上有一个特别的惊喜：她同会的修女们邀请了赫尔斯特伦，莫尼加修女曾是他电视屏幕前的粉丝。这位著名的前瑞典国家队守门员赫尔斯特伦如约而来了，神父在弥撒中饶有趣味地说，“有时圣召是通过罚球区而来”,这引得莫尼加修女开怀大笑。赫尔斯特伦与修会团体一直保持著联系。在他患上癌症后，就决定了要葬在瓦斯泰纳。如今，他就长眠在隐修院附近的墓园里。

莫尼加修女指出，如今，瑞典人对天主教的看法与以往有了很大的不同。有许多天主教徒投身于文化和科学事业，并受到社会大众的认可及尊重。特别是监狱使徒工作，天主教的牧灵关怀也卓有成效。此前，修会开展的一个项目“狱中的隐修院”尤其使人印象深刻，该使徒工作旨在为重返社会的服刑人提供灵修陪伴。

多年来，莫尼加修女始终如一地投身于隐修院中的日常生活中，“喜乐贯穿于她所有的工作”。

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