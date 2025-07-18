海地修女们致力减轻其人民的痛苦

在海地服务的修女们毕生致力于医疗援助、教育和心理支持。普拉休斯修女善度自己的奉献生活，她深信，即使自己的帮助很小，但上主能使它翻倍，将痛苦转化为希望和奇迹。

马特乌斯（Elaine Castro Matheuz）修女

对处于极端困苦中的海地人民来说，修女们有如希望的拥抱。海地面临著极端贫困、自然灾难、暴力、流离失所，以及影响著全体居民的健康危机等严峻问题。他们对医疗、教育、心理支持和人道主义援助的需求不断增长，修女们致力满足这些需求，不仅提供药品和食物，也给予爱和尊严。在这种环境中，普拉休斯（Maria Marthe Placius）修女的事迹是许多修女工作的其中一个例子，她们为了爱她们人民而日复一日地付出一切。

这项使命源于一个邀请：“你们给他们吃的罢！”

普拉休斯修女的使命始于耶稣的一句邀请：“你们给他们吃的罢！”修女从太子港的克鲁瓦德布凯地区出发，她如同门徒们那样答说：“我们这里没有两个饼和五条鱼……。我没有很多，但天主在做工，使我为祂作出的奉献不断增多，以完成祂的工作。”

普拉休斯修女在她真诚的见证中讲述说，“我害怕将双臂交叉放在胸前，因为这样我无法为正在受苦和呼喊的同胞带来任何安慰”。

在混乱中，天主的慈悲目光恢复了人的尊严，编织了救恩的新衣裳。修女补充说，通过团体的传教服务，“作为献圣母于圣殿道明仁爱修女会的修女，我们克服对死亡和绑架的恐惧，使我们的工作保持活力。此外，作为海地人，我们感到有责任在人们最需要我们帮助的时候为他们奋斗、牺牲。我们传教的主要目的就是宣扬耶稣基督”。

将仅有的一点点奉献出来

普拉休斯修女跟随耶稣的榜样，努力活出其使命，也就是让爱和关怀不断增加。她在医疗和教育中心服务，那里为病患提供照护，她也开展预防活动。修女在圣神医院提供“儿科护理、为所有人群提供门诊咨询，包括对孕妇的产前产后的咨询、儿科护理和儿童营养计划”。目前，她们没有足够的食物来维持这计划，但她们照顾著125名儿童。修女们还开展疫苗接种活动，照顾糖尿病和高血压患者，提供康复治疗，并帮助那些需要轮椅或助行器的人，为身体残疾的人提供协助，并为维持康复计划做出贡献。

在这方面，普拉休斯修女说：“我们有另外一个儿科中心，主要是照护婴幼儿及其成长和发展。此外，我们也管理著一所幼儿园和助学金计划，让低收入家庭的孩子有机会上学。”

修女们也在“玛利亚·普桑潘（Marie Poussepin）学校”服务，在那里，不仅教孩子们读书写字，还教他们要珍惜生命、尊严与和平。普拉休斯修女指出，“在对幼儿的教育中，我们通过游戏和教育活动，教导他们生命的价值。我们还努力推动对生命和关爱文化的尊重，鼓励家庭践行非暴力的价值观”。

医疗保健、教育、陪伴家庭和在痛苦中的持续陪伴，这些是使命的双重行动：奉献棉薄之力，相信天主将会化少为多。

危险中的使命

普拉休斯修女分享说，她在仔细分辨后，抛下一切回到自己的国家为同胞服务。尽管她要面临恐惧和不安全的情况，但她表明：“通过祈祷和我的团体的支持，我正在履行我的使命，到目前为止，我什么事都没发生。”她心中坚信，自己的奉献无论看起来是多么的微小，但都会继续成倍增加。

希望倍增

普拉休斯修女的经验是一个实际的证明，就如增饼奇迹一样，上主能将我们发自内心的奉献转变成爱的奇迹。修女们在海地的使命，无疑是耶稣所宣讲的天国的有形可见标记：只要有爱，祂就能大展威能，因为有了对祂的信任和祂医治及拯救的恩宠，化少为多的奇事就会真实地发生。

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