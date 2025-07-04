乌克兰：修女在苦难和不确定中带来喜乐

乌克兰克里沃罗格市位于被围困的第聂伯罗彼得罗夫斯克地区，玛利亚方济各传教女修会的修女们给那里的团体带来了平安与喜乐。在持续不断的空袭警报声和冲突造成的日常艰辛中，她们不知疲倦地为贫困者提供餐食，帮助当地儿童，并通过音乐营造安慰的时刻。

梵蒂冈新闻网

乌克兰战争仍在进行中，玛利亚方济各传教女修会的修女们正在该国东部活出她们方济各大家庭的神恩，在动荡和不公正的环境下带去和平。尽管日常生活充满不确定性、危险的威胁不断、空袭警报声令人心力交瘁，但修女们仍坚定不移地履行她们的使命。

玛利亚方济各传教女修会的乔普（Yana Chop）修女分享说：“目前，这里有很多不同层面的需求，从人的基本需求到精神、情感和心理上的支持。战争造成的威胁和危险连连的生活，导致儿童、青年、军人、家庭和老人都极其匮乏，随著战争的延续，这需求清单在不断增加。现在是信赖天主的时候了，要为各地和人们带去和平。”

玛利亚方济各传教女修会的修女们与拉萨莱特圣母传教会神父管理的圣母升天堂合作。在这伙伴关系中，她们每周两次为有需要的人下厨，为150人提供热食。乔普修女强调，“对于一些流落街头的人而言，有时热汤是一天中唯一的一餐”。

除了物质帮助外，修女们也为那些受战争创伤影响的人提供精神和心理上的支持。她们举办祈祷活动、团体聚会，进行个别对话，在艰困时刻帮助人们找到希望和安全感。

修女们在她们的堂区团体内，在祭衣室、在礼仪中服务，为儿童、青年和成年人讲授要理。乔普修女接著指出，“堂区里家庭不健全和难民家庭的孩子们，每周两次来我们这里参加联合活动，其中有共享餐食、支援活动和要理讲授的时刻。我们可以一起在这里认识天主”。

在战争中演奏音乐

在带给人们希望、和平与精神支持方面，音乐发挥著特殊作用。修女们深信，音乐有助于克服孤独、建设团体，在危机时刻找到内心的平安。她们指出，“在战争和贫困的严酷条件下，演奏和歌唱成为祈祷和希望的形式，提醒人们良善和美依然存在于每日的生活中”。克里沃罗格堂区的音乐活动不仅限于当地团体：它们在线上分享录音，进一步传播其讯息。

乔普修女说：“音乐会和团体歌唱被录制下来，并在修会的乌克兰语社交媒体平台上发布，以便抵达那些无法亲身到场的人那里，尤其是长者、病患及分散在乌克兰各地和国外的难民。”

玛利亚方济各传教女修会的修女们相信，音乐能成为一座桥梁，无论人们身在何处，都能在祈祷与希望中，使他们彼此相连。

乔普修女表示，“在艰困时期，尤其是在战争情况下，这线上传播提供了精神上的支持，加强了团体意识，让人们与教会和福音保持接触。这是一个简单的方法，但为福传和团结却非常有效。对我们修女来说，在团体中一起创作音乐是件非常快乐的事，因为我们极其喜欢做此事”。

毫无疑问，在每天的日常生活中，有很多机会能给他人带去平安。玛利亚方济各传教女修会的修女们强调，这可以从一个最简单的举动开始，比如一个微笑，它能让某个人一整天明亮灿烂，在战争的困苦中点燃希望。

修女们总结道，“要每天信赖耶稣，祂是真正的和平、极其宝贵和重要”。“只有祂、复活的主，能教导我们在这个地方生活、服务，成为祂的见证者！天主不会遗弃祂的子女，而是每个时刻都与他们同在。”

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