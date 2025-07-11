波兰修女：我们去监狱，为给女性带去希望

主顾善牧修女会的修女不仅在精神上支持尚在服刑的女性，而且也在她们的生活中给予她们许多具体帮助。该修女会与波兰克日娃涅茨监狱签署了一项合作协议。库亚夫斯卡修女向本台表示，“我们进入监狱的目的，正是为女性带去希望”。

达尔莫罗斯（Karol Darmoros）

共同道路

主顾善牧修女会与波兰克日娃涅茨监狱达成协议，这是修女们在开展再社会化服务方面又迈出的一步。与此同时，也是修会神恩的实现。从一开始，她们就致力帮助处于危机中的妇女。库亚夫斯卡（Krzysztofa Kujawska）修女说，“从4月起，我们开始与女性服刑人会面，这些是有明确主题的团体会面，也有个人会面”。课程定期举行，目前有两个小组，从7月起会有另一位修女加入此项工作。课程的目的不仅是提供灵性培育，也包括出狱后的具体支持。比如，帮助解决居住问题。修女解释道，“她们可以与我们一起生活，寻找工作或接受心理上的支持”。

一个不会赶走任何人的家

主顾善牧会修女们并非管理接纳中心：妇女刑满后，可在修女们的会院与她们一起生活。库亚夫斯卡修女解释道：“如果她们中的一些人愿意和我们在一起，她们就可以和我们在一起，在我们的会院度过余生，因为这是我们的神恩。我们这里已有来自其它监狱的女性。”为女性服刑人提供的帮助也包括赠送包裹或递送信件，但这始终要与监狱工作人员取得共识。这是对那些最需要帮助的女性的支持，因为监狱往往会使家人和朋友远离她们。

只服务女性

主顾善牧会的神恩源于其创始人真福卡尔洛夫斯卡（Maria Karłowska）修女的工作，她帮助过波兹南街头的妇女。库亚夫斯卡修女指出，“我们作为主顾善牧会的修女，进入监狱正是出于此目的，为给女性带去希望，（……）让她们保有自己的尊严、希望的火花，相信事情会有所不同”。修女本人将女性服刑人视作来堂区或团体参加聚会的普通人。这带来了效果并建立了信任，就像库亚夫斯卡修女所强调的，已经有一些征兆显示出，这些妇女不觉得自己被困在监狱里。

与女服刑人一起工作也是对她们出狱后悲惨处境的回应。库亚夫斯卡修女说，“在她们离开监狱时，通常没有人在那里等她们。（……）她们还有另一个非常大的问题，那就是找工作”。

从信任到改变

库亚夫斯卡修女指出，在她探访监狱以及与女服刑人交谈中，建立信任是非常重要的。她补充道，然而，女性的声音具有决定性，她们决定是否开启对话，或者进入下一阶段，接受帮助。“当我去那里进行首次会晤时，没有提到进一步的合作、一些计划。（……）是她们决定是否真的接受我。（……）她们问我，下一次见面要做什么。这对我而言是个信号，展现出我们可以走得更远。”

主顾善牧修女会计划将合作扩展到其它监狱。该修会的修女们在这方面有经验：上个世纪90年代她们已探访了格鲁琼兹监狱，后来，有些妇女刑满后住在她们的会院。

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