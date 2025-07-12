7月12日 常年期第十四周星期六

创世纪 49:29-33; 50:15-26 圣咏 105[104]:1-2,3-4,6-7 玛窦福音 10:24-33

害怕是人之常情，这「情」是指情绪。每个人都会害怕一些东西，例如学生害怕考试，青年害怕求职面试；身体健康时怕生病，生活富足时怕好景不常等等。对自己不能掌控的，人往往会产生害怕的情绪。

耶稣在派遣门徒时，准备他们怎样去面对未知之数。耶稣教导的中心思想，简单直接：「好好地仿效我；我讲的做的，你们都要大大方方、光明磊落地宣讲和实践。反对我们价值观的人，实在没有甚么可怕的，极其量他们只能伤害我们的肉身，却不能伤害我们的灵魂。你们唯需害怕魔鬼，因为牠能把你的身体和灵魂都一同投到地狱里去。」就这样，耶稣把人之常情的害怕，升华到灵性的层面。

之后，耶稣安慰门徒，提醒他们，天主是我们在天的大父。祂对我们的爱，无微不至。且看！小如麻雀的生死，都在天父的照料下，更何况是我们？祂连我们头上的发丝，都一一数过了。天父对我们眷顾周全，我们还用惧怕甚么？

天父，求祢赐我恩宠和力量，以爱还爱。

内容来源取自《和平月刊》

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