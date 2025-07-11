7月11日 常年期第十四周星期五

圣本笃院长（纪念） 创世纪 46:1-7,28-30 圣咏 37[36]:3-4,18-19,27-28,39-40 玛窦福音 10:16-23

圣本笃院长是隐修传统的奠基人。人会觉得隐修是一种辛苦，而隐修又的确被称为「苦修」。外人眼中的辛苦，当然不一定是隐修士的感受。比如香港大屿山的隐修院，取名「神乐院」；院内修士与世无争，如福音中的描述，是与众不同的人。耶稣教导我们要机警如蛇，纯朴如同鸽子；要提防世人，但又不要思虑怎么说，因为自会赐给我们该说的话。这些看似矛盾的训导，实际上需要一个前提，就是在内心，找到一个如同隐修那样清静的环境，使自己可以觐见隐藏的天主。

神学上说每个人都应当在良心深处遇见天主，便是如此。在日常生活中，我们虽然难于从闹市的生活，找到如同隐修的宁静，但仍可每天抽出一段时间，放下各种挂牵，专注祈祷。教会鼓励教友每年参与灵修避静，就是缔造与主相遇的良机。此时，人能感受到要放下一切而生的焦虑。除非是在这种焦虑中，人不能体验到对天主的完全依靠。

圣本笃，请为我们转求，愿我们每个人都有机会敢于体会放下与依靠。

内容来源取自《和平月刊》

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