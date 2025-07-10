7月10日 常年期十四周星期四

创世纪 44:18-21,23-29; 45:1-5 圣咏 105[104]:16-17,18-19,20-21 玛窦福音 10:7-15

每当我们收拾行装准备远行时，可能都会反复检查是否带备证件、衣物、药品、食物等。这种准备和谨慎，固然必要，但也折射出人深层的生存焦虑 — 总想用物质保障安全。

耶稣今天的教导，对此提出了挑战。祂对即将踏上传教之路的宗徒们说：「不要在腰带里备下金、银、铜钱；路上不要带口袋，也不要带两件内衣，也不要穿鞋，也不要带棍杖」。耶稣的吩咐，不是要宗徒们冒险，鲁莽行事，而是要打破人性依赖物质的惯性信念。当人手中紧握钱囊，心里不断想著物质保障时，就会错失仰望天主的能力。天主的子民，向来是在放下中，经历神迹，如亚巴郎、梅瑟、穷寡妇等。他们的故事，同在诉说一个真理：当我们放下自以为是的保障时，才能腾出双手承接天主的恩典。「放下」不是失去，而是得著更丰盛生命的开始。门徒们不带钱囊，却有了医治的大能；没有备用衣裳，却披上了属天的权柄。十二人空手而去，却满载收获而归。

主，教我的生命行囊，没有藏著舍不得放下的「备用衣裳」。

内容来源取自《和平月刊》

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