7月9日 中华诸圣及真福庆日

默示录 7:9-17 或 罗马书 8:35,37-39 圣咏 16[15]:1-2,5,9-10,11 玛窦福音 5:1-12

今天我们联同整个中华教会一起庆祝诸位圣人真福。他们已经实现了福音真理，如今在天上为我们祈祷，坚固我们。我们今天体会在主内，与他们共融。愿藉著礼仪庆祝，我们的连结更加紧密。

耶稣有关真福的教诲，对我们仍在尘世拼搏的人而言，也许显得飘渺和望尘莫及。保禄宗徒满怀激情的劝勉，亦仿佛与我们还有一段距离。我们可以毫不隐讳地承认：困苦、窘迫、迫害、饥饿、赤贫、危险、刀剑，都是我们与主亲近之路上的阻碍，像横卧在前方的拦路虎。如果无法战胜他们，我们就很难品尝到真福气。

今天我们记念的诸圣及真福，是我们的榜样。他们在自己生活的时代，勇敢地战胜了前方的阻碍，如今生活在与天主面对面的光荣中。他们可以自豪地说：「谁能使我们与基督的爱隔绝？」愿他们的见证，坚定我们的信心；愿我们能像他们那样，面对挑战时，「靠著那爱我们的主，我们在这一切事上，大获全胜」。

主，求祢赐给我为祢作证的勇气。我愿意奉献一切。

内容来源取自《和平月刊》

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