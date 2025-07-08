7月8日 常年期第十四周星期二

创世纪 32:23-33 圣咏 17[16]:1,2-3,6-7,8,15 玛窦福音 9:32-38

雅各伯与天神搏斗的故事，给了我们很多反省材料。雅各伯与天神搏斗，使我们想起在自己的信仰路途上的搏斗：我们奋勇地尽力去做个品行完备的人，甚至切愿做个圣人。

故事的其他细节，同具启发性：雅各伯是在前往客纳罕福地途中，遇到这个神妙经历；我们同样是在迈向天主应许的天国福地途中，遇到不少挑战。不过，在奋斗当中，我们可以放心，因为我们走的，是通往天堂之路。这条路肯定荆棘满途，因为耶稣本人，用了祂的生命和死亡给我们赚来的。耶稣没有说过天堂之路容易走，倒告诉我们要努力从窄门进入。

这搏斗使雅各伯准备好去接受新的使命，「雅各伯」易名「以色列」，正是这个意思。我们接受洗礼时，同样要起一个圣名，这是我们的主保圣人的名字。接受洗礼，也是接受主的召叫，去作别人的主保，给他人介绍通往天堂之路，协助他们在信、望、爱德中，在恩许之路上迈进。

主啊！当我们跟信仰搏斗的时候，求祢俯听我们的恳祷。

内容来源取自《和平月刊》

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