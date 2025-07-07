7月7日 常年期第十四周星期一

创世纪 28:10-22 圣咏 91[90]:1-2,3-4,14-15 玛窦福音 9:18-26

一位心急如焚的父亲，向耶稣请求复生刚去世的女儿（马尔谷和路加则记载，这小女孩是「快要死了」）。这位父亲的举动，不是因为绝望，而是源于对耶稣的信心和希望。在马尔谷和路加福音里，耶稣对他说的：「不要怕，只管信，她必得救」（谷5:36；路8:50），更坚定了他对主的信心，使他能在艰难的时刻，摆脱恐惧，勇敢地面对现实，寻求救恩。

在去他家的路上，一个被当时社会公认为不洁，患血漏的病妇，偷偷地触摸耶稣的衣服䍁头，坚信只要这样做，就能得到医治。她的勇气和信心告诉我们，信德不一定要在公共场合声张，有时候最微小的信念，也能带来生命的改变。只要我们的心，有一丝信德，主的恩赐就会透过此缝隙进入，碰触内心的需求，治愈我们的「血漏」。天主总不会放弃祂所爱的每一个人，那怕只有丝微的希望，因为祂相信祂所爱的每一个人。

天主，求祢让我们天天都能勇敢地向祢打开信德的心，让祢进入，触摸圣化我们的心，让祢的恩典与力量满溢我们的生命，愈显祢的光荣。

内容来源取自《和平月刊》

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