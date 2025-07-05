7月5日 常年期第十三周星期六

创世纪 27:1-5,15-29 圣咏 135[134]:1-2,3-4,5-6 玛窦福音 9:14-17

「路遥知马力，日久见人心」。若翰的门徒逐渐发现，耶稣和祂的门徒，跟他们不一样。他们来到耶稣跟前，问祂说：「为什么我们和法利塞人多次禁食，而你的门徒却不禁食呢？」耶稣对他们说：「伴郎岂能当新郎与他们在一起的时候悲哀？……」（玛9:15）。

耶稣切中要害，指出他们禁食，表达的是悲哀，是愁眉苦脸，甚至是为叫人看见（玛6:16）。依照耶稣的说法，他们已经获得了他们的赏报。一旦说出谦卑，就是骄傲；一旦承认骄傲，才是谦卑。

耶稣进一步指出：「日子将要来到：当新郎从他们中被劫去时，那时他们就要禁食了」（玛9:15）。丢失了耶稣，就是丢失了喜乐。耶稣的门徒，既是好看的皮囊，更是有趣的灵魂。因为「应把新酒装在新皮囊里，两样就都得保全」（玛9:17）。因为主爱，我们才得以保全。

主耶稣，感谢祢，在祢内，我们成了一个新受造物。因著祢，旧的已成过去，一切都成了新的。主耶稣，我们祈求祢，使我们苟日新，日日新，又日新。

内容来源取自《和平月刊》

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