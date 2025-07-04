7月4日 常年期第十三周星期五

创世纪 23:1-4,19; 24:1-8,62-67 圣咏 106[105]:1-2,3-4,4-5 玛窦福音 9:9-13

我们在理智上认同耶稣的使命 — 治愈病人，召唤罪人。我们乐见身边的人改邪归正，也常劝勉人归向天主。但如果他们的「罪」和行为，超出我们的认知；如果他们不认同我们的价值；如果他们跟我们的基督徒行事风格不一致；那么，要接纳他们，的确是有点困难。因为我们也会像法利塞人一样，为捍卫某种真理，而失去了更重要的根本真理 — 仁爱胜过祭献。我们甚至会逐渐将人视为友或敌，将教会 — 天主施爱的最佳场所 — 变成没有某些人的空间，使教会成了判断、制裁的场所。

无可否认，一些基督徒，缺少了基督召唤、接纳、支持、保护罪人和异己者的胸襟和智慧，使基督徒劝化罪人，这本有的善意，被误解、被对抗，使自己本该去劝化的对象，不但与教会，也与天主愈走愈远。

慈悲的主耶稣，请教我如祢一样，接纳异己，结出甘愿改变的悔改果实。

内容来源取自《和平月刊》

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