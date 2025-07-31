7月31日 常年期第十七周星期四

圣依纳爵．罗耀拉司铎（纪念） 出谷纪 40:16-21,34-38 圣咏 84[83]:3,4,5-6,8,11 玛窦福音 13:47-53

今天的福音是玛窦福音第十三章里，耶稣所讲的「天国比喻」的最后一个。耶稣用撒网捕鱼的情景，描绘世界末日的状况。祂把撒在海里的网，比作天国。网在捕鱼时，是不会做出选择的，就像天国是为每一个人所准备的。但是网上来的鱼，却有好坏之分，就如人有恶人，也有义人。这评断的标准，是人是否听从耶稣的话而生活（参若5:24）。

今天教会纪念耶稣会的会祖 — 圣依纳爵．罗耀拉。他在《神操》第136-147号，所建议的「两旗默想」，旨在帮助人了解到，在每天生活遇到的大小事情上，人们都需要做出选择 — 选择向往耶稣在福音中宣讲的价值观去爱主爱人，把祂的平安和喜乐带给别人；或是只追求俗世的财富和虚荣，每天只为了自己的利益奋斗，让别人成为自己的工具。唯在日积月累的选择中，站在耶稣的「旗帜」下，最终才能成为天国网中的「好鱼」。

圣依纳爵，请为我们转祷，求天主赐我们一颗明辨的心，使我们即使在最微小的事情上，都能坚持选择跟随基督。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html