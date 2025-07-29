7月29日 圣玛尔大、圣玛利亚及圣拉匝禄（纪念）

若望一书 4:7-16 圣咏 34[33]:2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 若望福音 11:19-27 或 路加福音 10:38-42

我们对玛尔大是否太严苛？不管耶稣如何称赞玛利亚「选择了更好的一分」，我们都可以肯定，耶稣并没有批评玛尔大，也没有拒绝她的款待。正如圣若望向我们保证的：「耶稣素爱玛尔大及她的妹妹和拉匝禄」（若11:5）。况且，玛尔大是「为伺候耶稣，而忙碌不已」。殷勤待客，在很多不同文化中，都是美德。所以，耶稣对玛尔大说话的语气和态度，想必是温柔和亲切，还带著欣赏。学者们探讨耶稣这话何解 —「需要的惟有一件」。祂是否在劝勉玛尔大不要太担心食物是否足够，或客人是否舒适？又或者，耶稣是否在为祂要称赞玛利亚选择了更好的一分而铺陈？

我们永远无法知晓，但必须要以此为前提来阅读整个故事：「耶稣素爱玛尔大及她的妹妹和拉匝禄」（若11:5）。圣父和圣子，爱不同的人有不同的方式，祂们对我们的爱，就是我们的生命意义，也是我们如何去选择的生活方式。

主耶稣，请祝福我们，使我们无论以何种方式侍奉祢和我们的兄弟姊妹，都是我们的「更好一分」。

内容来源取自《和平月刊》

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