7月28日 常年期第十七周星期一

出谷纪 32:15-24,30-34 圣咏 106[105]:19-20,21-22,23 玛窦福音 13:31-35

「他们竟将拯救自己的天主忘记」（咏106:21）。圣咏作者这话，概括了大部分旧约的内容，因为旧约的子民，常将天主的恩德忘记。天主在旧约中的其中一个特征就是记念，祂不会忘记！正如妇女岂能忘掉亲生的儿子？纵然她们能忘掉，天主也不能忘掉我们；祂已把我们刻在祂的掌心（参依49:15-16）。可是，人却惯常将天主所行的伟业，一一忘掉。

人生确实有很多事情，需要我们刻意地去忘记，因为我们不该把已成过去的痛苦经历，变成永远将自己欺压的包袱。我们需要让痛苦的回忆接受治疗，使伤口愈合。当我们不再受痛苦的回忆折磨时，我们的回忆可望相似天主的记忆了。

努力学习去忘记的同时，我们也得学习以天主的记忆去记忆。一般来说，天主记念的不是人的罪，而是祂的盟约，祂的慈爱、怜悯。有生一日，我们都必须紧记天主是慈爱的，祂怜悯我们每一个人。耶稣说：「你们要这样做来纪念我」。

主，请教我们永远记念祢的恩德，日复一日更懂得将祢的慈恩铭记于心。

内容来源取自《和平月刊》

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