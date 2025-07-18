7月18日 常年期第十五周星期五

出谷纪 11:10-12:14 圣咏 116[114,115]:12-13,15-16,17-18 玛窦福音 12:1-8

以色列民在埃及沦为奴隶，前景堪虞。天主要救他们脱离苦海，本来直接打击埃及人，令其折服就可以了，但天主还是要以民全会众，遵循一套严谨规条，妥为预备。相信当时在以民中，仍有些人心存疑虑，畏缩不前，直至吃过逾越晚餐，在死亡呼号声中，渡过惊心动魄的一夜，才确信天主藉先知颁布的训示，并非虚言恫吓。自此，以色列民团结在天主的领导之下，横渡红海，去追寻那流奶流蜜的福地。至于那逾越庆典，亦作为永远的法规，世世代代保存下来。

以色列人对法规的重视，犹如中国人对礼教的恪守。在很长的一段时期内，的确有助界定行为的规范，维系人际间的秩序。但既定的条文，不会随著人类社会的进步而改变，在不怀好意的人手中，这些条文就容易成为了箝制人心、攻讦异己的工具。所以，耶稣提醒我们：天主「喜欢仁爱胜过祭献」，而爱主爱人就是最大的诫命，一切法规都应以爱为基础。

天主，我愿时刻谨守爱的诫命，不去判断无罪的人。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html