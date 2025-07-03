7月3日 圣多默宗徒庆日

厄弗所书 2:19-22 圣咏 117[116]:1,2 若望福音 20:24-29

圣史若望叙述了多默的信仰之路。多默因未亲眼见到复活的耶稣，而提出了强烈的怀疑要求：「除非看见他手上的钉孔，用我的指头，探入钉孔；用我的手，探入他的肋膀，我决不信。」他不相信别人的见证，直到自己亲自体验才愿意相信。多默的怀疑让人感同身受，因为我们常常也会在困境或不确定中，依赖自己的感官与经验，而不是单凭信德去相信。

耶稣温柔地回应了他，邀请他用信心去触摸祂的伤痕，亲身体验祂的复活与存在。耶稣说：「把你的指头伸到这里来，看看我的手罢！并伸过你的手来，探入我的肋膀，不要作无信的人，但要作个有信德的人。」这一刻，耶稣不仅治愈了多默的怀疑，还鼓励他超越眼见，迈向更深的信德。多默终于回应：「我主！我天主！」这是他从怀疑到信仰的转变。耶稣最后说：「因为你看见了我，才相信吗？那些没有看见而相信的，才是有福的！」

主耶稣基督，祢这句话提升了我对祢的信赖之心，也引导我全心相信祢的话！

内容来源取自《和平月刊》

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