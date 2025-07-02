7月2日 常年期第十三周星期三

创世纪 21:5,8-20 圣咏 34[33]:7-8,10-11,12-13 玛窦福音 8:28-34

尝试用想像力去默观，像摄影师的镜头那样，以「运镜」的方式，阅读今天的福音，并以此作为祈祷的材料，我们可能会「看到」不一样的细节。

那两个附魔的人，首先看到并留意的是耶稣；附在他们身上的邪恶势力，让他们因眼前的耶稣而感到害怕。然后，他们把目光转向那群猪。在耶稣的大能允许下，他们的势力使那群猪失控。这时，「镜头」转到放猪的人。他所留意的，是他的猪。他可能不会看到那两个附魔人身上附著的邪恶势力，或者，即便知道，他更在意的，是他的猪。他去报告给更多的人。于是，全城人都把耶稣视作麻烦制造者。

耶稣是仁爱而大能的天主，祂所关注的，是普通人也能认出藏于阴暗处的邪恶势力。祂所带来的释放和自由，除非以信德的目光来看，否则无法认出，更不能接受。

我在整个「场景」中，看到了甚么，留意或在意甚么？这可能便是我在生活中所留意及在意的 — 我也以此来检验我对耶稣的态度和信德。

上主，请救我脱离一切身心灵的苦辛。

内容来源取自《和平月刊》

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