7月1日 常年期第十三周星期二

创世纪 19:15-29 圣咏 26[25]:2-3,9-10,11-12 玛窦福音 8:23-27

「这是怎样的一个人呢？竟连风和海也听从他！」— 若我们以默观的态度，把自己放到当时福音的场景，我们会更好地理解那些门徒们的心理，更能体会耶稣的心情，也更能看到我们自己的心态。

耶稣一直以顺服的心，体会天父的旨意，也清楚自己身为天主子的身分；从而也知道自己在各种境遇中，该如何以天主的心来回应，来行动。在今天福音的场景中，耶稣不但显示了自己对门徒们的关怀和照顾，更显示了自己身为天主子的大能。

然而，身为追随耶稣的门徒们，一开始就好像没有完全相信耶稣对他们的照顾 — 他们会因著外在的环境而惊慌失措，让恐惧和焦虑占据了他们，忽视了就在身边的主耶稣。在耶稣显示了天主的能力后，他们的惊讶程度，就好像从来没想像或相信过耶稣可以这样。或者更好说，他们原来是那么的不了解耶稣。

我祈求恩宠，让我无论在生活的平静里，还是风暴中，都能留意身边的主耶稣 — 虽然我不完全理解祂，但我愿意相信祂大能的临在和照顾。

主啊！祢的慈爱常在我眼前。

内容来源取自《和平月刊》

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