宗座外方传教会新总会长：不能忽视人工智能对人类的挑战

拉帕乔利神父在宗座米兰外方传教会第16届全体大会上当选为新一届总会长。新总会长恳请度隐修生活的会士们为全世界所有传教士祈祷，他说为“拥有一位传教士教宗而万分喜悦”。

（梵蒂冈新闻网）“我恳请所有度默观生活的修会团体为之代祷、祈祷，使宗座外方传教会的传教士和所有向万民传教的传教士，能够履行教会所赋予的使命，并生活出圣神所启示的精神”。这是宗座米兰外方传教会新总会长拉帕乔利（Francesco Rapacioli）神父在当选后向隐修会士们发出的代祷请求。

宗座外方传教会第十六届全体大会于6月22日在罗马举行，拉帕乔利神父7月7日当选为新一届总会长，接替自2013年起连任两届的前任总会长布兰比拉斯卡（Ferruccio Brambillasca）神父的职务。

现年62岁的拉帕乔利神父在印度和孟加拉国传教，有丰富的传教经验。在教宗良十四世当选伯多禄继承人两个月之际，他向本新闻网说，“显然，我们为有一位传教士教宗而感到万分喜悦”。事实上，“传教使命对所有蒙召去履行这个使命的人而言，具有重要陶成作用”。

宗座外方传教会于1850年由拉马佐蒂（Angelo Ramazzotti）主教创建，今年庆祝成立175周年，目前有400名传教士，分布在20个国家。该传教会的基本神恩，就是向外邦人传福音。新总会长说，这对我们来说，意味著离开自己的国家，在另一个不同于我们的环境中传播福音，并为此奉献一生”。

拉帕乔利神父也概述了宗座外方传教会未来几年的工作，并特别提到人工智能对时代的挑战。新总会长最后表示，“作为传教士，我们不能忽视”人工智能对人类的挑战。

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