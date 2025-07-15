教会社会训导中可持续的工作

在《教会社会训导辞典》中，所谓可持续的工作不是“一个终点，而是一个不间断的过程。这个过程要求各机关、企业与公民”共同迈向正义与希望。

（梵蒂冈新闻网）在日益加剧的不平等、环境危机与普遍不稳定的世界中，工作的可持续性成为设想未来的关键：成长不会与福祉相冲突，而是使福祉成为可能。教会社会训导为这个愿景提供指导，并使之成型，提出一种整合性方法，将环境、经济、社会和个人结合在一起。

在环境层面上，可持续的工作意味著减少对受造界的影响，并引导行为、科技与工作文化都照料万物。方济各教宗写道：“我们并非面对两个分别属于环境和社会的危机，而是一个同时包括两者的复合式危机。”（《愿祢受赞颂》通谕，139号）教宗呼吁大家为此共同努力。当工作成为持久且全面发展的发动机时，经济的可持续性便表现出来。“为获取更大的短期利润，不再投资在人身上，对社会来说是亏本生意。”（《愿祢受赞颂》通谕，128号）本笃十六世教宗也提醒说：“人要付出的代价，往往也是经济要付出的代价。”（《在真理中的爱德》通谕，32号）

从社会层面来看，当工作变成参与和团结的机会，让人们感受到自己是团体中一分子，而不是生产体系中互不相干的齿轮时，工作便能强化凝聚力。因此，“人类的劳动，很可能是整个社会问题的关键所在”（《论人的工作》通谕，3号）。

最后，在个人层面上，可持续的工作保障健康、发挥才华，让每一个人发光发热。正如若望保禄二世教宗所提醒，重要的是工作“不应损害人的健康，也不应损害其精神与道德的完整性”（《论人的工作》通谕，第23号），而应让人能够全面发展。

每一项经济决策都会产生社会影响；每一个环境选择都会左右人们的福祉；每一段人际关系，都植根于物质与文化背景中。唯有认识到这些相互联系，才能引导工作迈向正义、关爱和人类的全面发展。从这个角度看，可持续的工作不是一个终点，而是一个不间断的过程。这个过程要求各机关、企业与公民，将日常的行动指向正义与希望。

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