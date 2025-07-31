意大利主教团帮助受战争影响的圣地团体

意大利主教团在一份声明中公布了关于资助约旦河西岸、加沙和东耶路撒冷一百多个项目的报告。该主教团主席祖皮枢机表示，我们的协助“促成改变，要真正促进和平”。

（梵蒂冈新闻网）意大利主教团继续支持圣地团体。这些团体多年来饱受暴力蹂躏，现今又遭受冲突，面临死亡和摧毁的危险，邻近地区也深受其害。在这个如此饱受磨难的地区，意大利主教团为爱德工作资助了143个项目，约4300万欧元，以协助当地百姓的发展。

近几个月来，因许多医院的关闭和大量难民潮带来的紧急危机，卡拉克医院急需资金。该医院位于约旦河西岸边境，由金邦尼传教女修会管理。这几天，意大利主教团又为她们提供了30万欧元。此外，通过意大利明爱会，也帮助耶路撒冷明爱会，以及巴勒斯坦和以色列民间组织其他合作伙伴开展的项目。

在过去的两年中，意大利主教团已拨款164.5万欧元用于人道主义紧急情况，为加沙、东耶路撒冷和约旦河西岸的家庭提供医疗和心理社会方面的支持，启动社会经济的复苏计划，促进以色列人和巴勒斯坦人之间的对话，永远不要失去拥有持久和平的希望。

意大利主教团主席、博洛尼亚总主教祖皮枢机指出，“我们在祈祷中、以具体援助接近圣地团体：他们的痛苦是我们的痛苦，他们的眼泪是我们的眼泪。我们不可对呐喊习以为常，这喊声日夜上达天主那里，也进入我们的耳中。我们的帮助促成改变，要促进真正的和平、圣地和全世界所需要的和平”。

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